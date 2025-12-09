پخش زنده
در این رقابتها، آقایان محمد امیری و شهرام عارفی از استان کرمان، شهرستان جیرفت، موفق به کسب ۴ مقام برتر وکسب مدال طلا و قهرمانی در جهان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در مسابقات بینالمللی پاورلیفتینگ (W.R.P.F) که در کشور روسیه و شهر مسکو با حضور بیش از 4000 ورزشکار از ۲۸ کشور جهان برگزار شد، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با حضور ۲۶ ورزشکار و ۵ مربی شرکت کرد و توانست نتایج درخشانی را رقم بزند.
