سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد گفت: افزایش مبتلایان به آنفلوآنزا زیاد شده به گونه‌ای که نیمی از آنها زیر پنج سال سن دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسلم شریفی سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز موج جدید بیماری آنفلوانزا در استان و کشور گفت: آنفلونزا یک بیماری تنفسی مسری و خطرناک است که تاکنون چندین بار در سطح جهان به صورت پاندمی همه‌گیری جهانی تکرار شده است و تقریباً هر ده سال یک‌بار این روند با حجم‌های مختلف تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد با تأخیری یک تا سه هفته‌ای وارد موج بیماری‌های تنفسی می‌شود، افزود: تقریباً از اوایل آذرماه نشانه‌های بروز بیماری در جامعه عمومی ظاهر شد و مراجعات به درمانگاه‌های دولتی و خصوصی افزایش یافت. از آنجا که تفاوت علائم بیماری‌های شبه آنفلوانزا مانند سرماخوردگی، کرونا و خود آنفلوانزا چندان محسوس نیست، نمی‌توانستیم گسترش را به بیماری خاصی نسبت دهیم تا اینکه با مثبت شدن نمونه‌های جمع‌آوری شده در استان، مشخص شد استان نیز درگیر موج اپیدمی آنفلوانزا شده است.

بستری ۱۷۲ بیمار در مراکز درمانی استان

سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه رصد و مراقبت‌ها از حدود هشتم یا نهم آذرماه با جدیت بیشتری آغاز شد، ادامه داد: تاکنون ۱۷۲ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که بالای ۵۰ درصد آنان زیر ۵ سال سن دارند، ضمن اینکه سویه در حال گردش بیشتر در بین کودکان، نوجوانان و سنین زیر ۲۵ سال شایع است و آمار بستری ما نیز همین را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: در حوزه سرپایی نیز حدود هزار و ۲۰۰ مراجعه با علائم آنفلوانزا در مراکز منتخب دولتی پایگاه‌های مراقبتی ثبت شده که بخش عمده آن نیز مربوط به گروه سنی زیر ۲۵ سال است.

سرعت انتشار و افزایش بیماران بدحال

شریفی سرعت انتشار و سرایت بیماری آنفلوآنزا را بالا عنوان کرد و یادآور شد: از ۵۳ مورد بستری در دهه اول آذر، به ۱۷۲ مورد امروز رسیده‌ایم که دیروز ۱۸۱ مورد بوده است، هرچه این سرعت گردش، به ویژه در گروه سنی حساس بیشتر باشد، حجم ویروس در گردش افزایش یافته و بیماری تهاجمی‌تر و خطرناک‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، گفت: این یعنی تبعات و عوارض خطرناک بیماری در حال ظهور است، بنابراین آنفلوانزا از نظر بهداشتی و درمانی کاملاً یک مسئله جدی است.

تأثیر مداخلات اجتماعی مانند تعطیلی مدارس

سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تصمیم تعطیلی مدارس توضیح داد: وقتی می‌گوئیم بیماری بیشتر در گروه سنی زیر ۲۵ سال گردش می‌کند، به این معنی نیست که سایر گروه‌ها درگیر نمی‌شوند بلکه این گروه هم در معرض خطر هستند و هم به شدت کانون انتقال بیماری به سایرین، از جمله افراد مسن و پرخطر محسوب می‌شوند و به همین دلیل، تصمیم بسیار درستی برای غیرحضوری شدن مدارس گرفته شد.

وی با اشاره به علائم رایج این بیماری همچون تب، سرفه، آبریزش، گلو درد و گاهی بدن درد، تاکید کرد: افرادی که چنین علائمی دارند سریعاً از سایر اعضا جدا شده و از سه گروه در معرض خطر زنان باردار، افراد بالای ۶۵ و کودکان زیر ۵ سال فاصله بگیرند.

شریفی تاکید کرد: این بیماری H ۳، N ۲و واکسن گریز بوده و ضرورت دارد شیوه نامه‌های بهداشتی بسیار مهمتر جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه بعد از این اقدام، مراجعات سرپایی به شدت کاهش یافته و سرعت افزایش موارد بستری هم کم شده است، افزود: هرچند به دلیل طبیعی بودن سیر بیماری، ممکن است بیماران بدحال همچنان با تأخیر به بخش مراقبت‌های ویژه مراجعه کنند، اما این مداخله در سطح کشور نیز تأثیر خود را در کاهش روند کلی بیماری نشان داده است.

سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری بیماری کرونا در استان و آمار و مرگ و میر آن، اظهار کرد: اگر بگذاریم همه مردم آلوده شوند و پس از وقوع مرگ‌ومیر‌ها به فکر تعطیلی بیفتیم، کار چندانی از پیش نمی‌بریم، زیرا روزی که هنوز موارد مرگ‌ومیر بالا نرفته، اگر مداخله کنیم، کار بزرگی کرده‌ایم که خوشبختانه انجام شد.

وی ادامه داد: فکر نکنیم این اپیدمی امروز یا فردا تمام می‌شود، زیرا طبق الگوی سالانه انتظار داریم تا اواسط بهمن ماه درگیر این بیماری باشیم.

توصیه‌های ضروری برای خانواده‌ها و افراد بیمار