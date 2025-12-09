پخش زنده
مهران سنجری رئیس آموزش و پرورش جیرفت گفت:ظرف یک ماه کذشته تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر جیرفتی در کاروانهای مجزا و در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان:طلائیه، شلمچه، دهلاویه، فکه، و اروندکنار؛ این نامها تنها نقاطی جغرافیایی نیستند، بلکه هرکدام روایتگر روزهاییاند که در تاریخ این سرزمین جاودانه شدهاند. در میان خاکهای گرم و شورهزارهای جنوب، قصهای از ایثار و رشادتها روایت میشود که هیچ واژهای توان بازگو کردن تمام حقیقتش را ندارد.
حالا جمعی از دانش آموزان جیرفتی از حسینه شهدای جیرفت مکانی که در دوران دفاع مقدس محل اعزام رزمندگان و امروز محل وداع و تشبیع شهدا است به سرزمین های نور می روند تا با رشادتهای مردان مرد این کشور بیشتر آشنا شوند.
دومین مرحله از اعزام دانش آموزان جیرفتی به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در قالب کاروانهای راهیان نور
وی بیان کرد:این اردوها زمینهساز نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس و ایجاد پیوند عمیقتر میان نسل جوان با آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
مهران سنجری اغزود: راهیان نور نه تنها یک تجربه معنوی، بلکه یک سرمایه فرهنگی است که نسل امروز را به گذشته پرافتخار کشور پیوند میدهد و آنان را برای آیندهای مسئولانهتر آماده میسازد.