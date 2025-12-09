نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب: قانون اسقاط خودرو‌های فرسوده اجرا نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در برنامه رادیویی «پاسخ» با تشریح آخرین وضعیت آلودگی هوای اراک، بر ضرورت اجرای دقیق قانون هوای پاک، نظارت مؤثر بر دستگاه‌ها و شفافیت در هزینه‌کرد عوارض آلایندگی تأکید کرد.

دکتر سیدمحمد جمالیان با بیان اینکه آلودگی هوای اراک محصول سال‌ها انباشته‌شدن عوامل مختلف است، افزود: این مشکل طی یک یا دو سال ایجاد نشده که بتوان در مدت کوتاهی آن را برطرف کرد. مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، کیفیت سوخت، خودرو‌های فرسوده و فعالیت صنایع آلاینده از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آلودگی هوا هستند.

او با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه سوخت، ابراز داشت: در ماه‌های گذشته سهمیه مازوت کم‌سولفور برای نیروگاه شازند تأمین شد و اکنون یا گاز مصرف می‌شود یا مازوت کم‌سولفور. همچنین بر اساس گزارش وزارت نفت، تأمین بنزین اراک از پالایشگاه شازند مجدداً برقرار شده و نمونه‌های بنزین برای سنجش استاندارد یورو۴ به آزمایشگاه‌های مرجع ارسال شده است.

جمالیان، نبود شفافیت در هزینه‌کرد عوارض آلایندگی صنایع را یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: صنایع اراک سالانه یک‌درصد عوارض آلایندگی پرداخت می‌کنند که رقم بالایی است، اما نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد آن وجود ندارد. گزارش‌های ارائه‌شده از سوی شهرداری عمدتاً تشریفاتی بوده و پروژه مشخص و مؤثری که به کاهش آلایندگی منجر شود دیده نمی‌شود.

او با انتقاد از اجرا نشدن قانون اسقاط خودرو‌های فرسوده، افزود: بر اساس قانون هوای پاک باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط شود، اما امسال تنها حدود ۱۵۰ هزار دستگاه از رده خارج شده است. این موضوع تأثیر مستقیم بر افزایش آلودگی دارد و دستگاه‌هایی که وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند باید پاسخگو باشند.

جمالیان همچنین از نبود کنترل کافی بر فعالیت معادن در روز‌های آلوده انتقاد کرد و بیان داشت: برخی معادن در محدوده شهر بدون محدودیت فعالیت می‌کنند و این مسئله نیازمند ورود جدی محیط‌زیست و دستگاه‌های نظارتی است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب با قدردانی از اقدامات اخیر پالایشگاه و پتروشیمی شازند ابراز داشت: اورهال واحد‌های پالایشگاه و ذخیره‌سازی مازوت کم‌سولفور تأثیر محسوسی در کاهش آلایندگی داشته است، اما بخشی از اقدامات ضروری همچنان انجام نشده و باید در اولویت قرار گیرد.

او با اشاره به گزارش رسمی وزارت بهداشت درباره هزینه‌های آلودگی هوا گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، آلودگی هوا سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار خسارت اقتصادی و سلامت به کشور تحمیل می‌کند.