کارشناس هواشناسی از تداوم بارش‌های پراکنده در مازندران خبر داد و گفت: امروز و فردا در ارتفاعات نیمه غربی بارش برف و باران و در سواحل غربی باران پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تاکامی کارشناس هواشناسی اعلام کرد: دیروز بیشه‌بنه هزارجریب بهشهر با دمای ۲۰ درجه گرم‌ترین و صبح امروز بلده با دمای صفر درجه سردترین نقطه استان بودند و بیشترین بارندگی در دلیر چالوس با ۳ میلی‌متر ثبت شده است.

وی افزود: امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر در بعدازظهر و شب، بارش‌های پراکنده ادامه دارد و فردا در ارتفاعات نیمه غربی استان بارش برف و باران و در سواحل غربی باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: روز پنج‌شنبه بارش‌های پراکنده در سطح استان داریم، اما از پنج‌شنبه شب تا صبح جمعه بارش‌ها گسترده شده و در اغلب مناطق شاهد بارندگی خواهیم بود.

وی با اشاره به کاهش تدریجی ناپایداری‌ها از روز جمعه، افزود: شنبه آسمان استان نسبتاً پایدار است، اما یکشنبه تا بامداد دوشنبه مجدداً بارندگی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

تاکامی در پایان هشدار داد: دریای خزر امروز موج متوسط دارد و فعالیت‌های دریایی با احتیاط انجام شود.