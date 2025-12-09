به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رییس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده افزود: نیرو‌های یگان حفاظت طی پایش‌های اخیر موفق به ثبت حضور دسته‌هایی حدود ۳۰۰ قطعه‌ای از این پرندگان شده‌اند؛ پرندگانی که در مسیر مهاجرت به نواحی جنوبی، تالاب سولدوز را به‌عنوان محل توقف و تغذیه انتخاب می‌کنند.

سیداکبر قائمی اضافه کرد: طی روز‌های گذشته نیز کارشناسان محیط‌زیست حضور ۱۴ قطعه قو فریادکش و تعدادی غاز خاکستری مهاجر را در این تالاب ثبت کرده بودند که نشان‌دهنده آغاز موج جدید مهاجرت پاییزی به این زیستگاه است.

بهبود شرایط آبی سولدوز

قائمی در ادامه با اشاره به وضعیت آبی تالاب گفت: امسال در مهرماه، دو میلیون مترمکعب آب از کانال سد حسنلو به تالاب وارد شد و در نتیجه، حجم آب تالاب به بیش از ۶ میلیون مترمکعب رسیده است. او وضعیت کنونی تالاب را مناسب و روبه‌رشد توصیف کرد و افزود که این شرایط نقش مهمی در جذب گونه‌های مهاجر دارد.

زیستگاه فعال جنوب آذربایجان غربی

رییس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده با بیان اینکه تالاب سولدوز یکی از زیستگاه‌های مهم جنوب دریاچه ارومیه است، توضیح داد: در کنار پرندگان مهاجر، گونه‌های بومی از جمله آبچلیک، چوب‌پا، خوتکا، کاکایی، چنگر، انواع اردک‌ها و همچنین پستاندارانی مانند گراز، گرگ و شغال نیز در این محدوده زیست می‌کنند.

ویژگی‌های پرنده آنقوت

آنقوت (Tadorna ferruginea) که به ظاهر غازگونه و رنگ بدن قهوه‌ای روشن شناخته می‌شود، از خانواده مرغابیان است و طول بدن آن بین ۵۸ تا ۷۰ سانتی‌متر و گستره بال‌هایش بین ۱۱۰ تا ۱۳۵ سانتی‌متر گزارش شده است. این گونه هر ساله در فصل‌های سرد به تالاب‌های جنوبی مهاجرت می‌کند.

نقش تالاب‌های نقده در مهاجرت پرندگان

تالاب سولدوز از سال ۱۳۸۰ مورد احیا قرار گرفته و شکار در آن ممنوع است. این زیستگاه به‌همراه دیگر تالاب‌های نقده—درگه‌سنگی، حسنلو و یادگارلو—سالانه پذیرای بیش از ۱۰ هزار قطعه پرندگان بومی و مهاجر است. در فصل‌های بهار و پاییز، انواع غاز خاکستری، مرغابی‌ها، اردک‌های سرسفید و مرمری، خروس کولی، فلامینگو، تنجه و پلیکان به این مناطق مهاجرت می‌کنند.