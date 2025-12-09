به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس علی آبادی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: تشکیل سازمان توسعه و بهره برداری نوین آب‌های جوی از نیاز‌های ایجاد شده به دلیل خشکسالی‌های طولانی مدت و تغییرات اقلیمی تشکیل شده است.

این سازمان حاصل یک اراده ملی میان مجلس، دولت و نهاد‌های تخصصی کشور است و با پشتیبانی معنوی و فکری سردار شهید امیرعلی حاجی زاده مسیر ایجاد یک نهاد علمی، فناورانه هموار شد و در دیدگاه کلان هدف از ایجاد این سازمان صرف اجرای عملیات بارور سازی ابر‌ها نبوده است بلکه ایجاد یک ظرفیت ملی برای پایش جو، توسعه فناوری‌های نوین و بهره برداری علمی و عملی از آب‌های جوی فلسفه تشکیل سازمان مذکور بوده و بر همین اساس اقدامات وزارت نیرو در ۴ مسیر کلان دنبال شده است.

وی افزود: اولین گام در این سازمان پایش و شناخت شرایط و تغییرات جو در کشور است و یکی از ماموریت‌های سازمان مورد نظر ایجاد توان ملی برای پایش لایه‌های جو و تشخیص تغییرات غیرطبیعی جوی و تنظیم ساز وکار‌های مقابله با تغییرات غیر طبیعی است. برنامه پایش جو و ارتقا بهره برداری تنظیم شده است.

توسعه شبکه رادار‌های هواشناسی، سامانه‌های مدل سازی میان مقیاس و زیرساخت رصد جو در دستورکار قرار گرفته است و عقد قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان و دانشمندان داخلی برای استفاده از توان موجود در کشور برای پایش جو و تهیه برخی تجهیزات مورد نیاز نوین از جمله فعالیت‌های مهم در این زمینه بوده و این اقدامات برای کشور یک ضرورت امکان ناپذیر است.

وزیر نیرو گفت: دومین گام در وزارت نیرو اقدامات علمی و فناورانه است، در این مسیر ارتقا توان کشور برای حوزه فناوری‌های نوین، محور اصلی بوده است و اینکه ماه‌های گذشته ساخت نسل جدید ژنراتور‌های زمینی برای کنترل از راه دور، طراحی‌های فلر‌های درجاسوز بر اساس الگو‌های پیشرفته جهانی، تولید مواد بارور ساز گرم و سرد در داخل کشور و ایجاد واحد‌های تخصصی بارور سازی با تکیه بر توان شرکت‌های دانش بنیان انجام شده است و همکاری با سایر مراکز تخصصی داخل کشور در اولویت قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار توان بارور سازی ابر‌ها در تمامی فصول در کشور فراهم شده است، افزود: اقدامات عملیاتی و میدانی در کشور در جریان است و در حال حاضر عملیات بارور سازی به صورت هدفمند، علمی و داده محور گسترش یافته و ۳۷ صوت پرواز هوایی، ۶۱ عملیات پهبادی و نزدیک به ۲ هزار ساعت عملیات زمینی در سال آبی گذشته در کشور اجرا شده است و طراحی عملیات بر اساس مدل سازی و تحلیل ساختار ابر و نیاز حوضه آبریز انجام شده و عملیات در حوصه هایی، چون دریاچه ارومیه، زاینده رود، تهران، البرز، فارس و خراسان اجرا شده است و در سال جاری نیز فعالیت بارور سازی ابر‌ها در حوصه‌های ذکر شده آغاز گردیده است.

علی آبادی گفت: مسیر تنظیم گری و سیاست گری نیز در این سازمان در پیش گرفته شده است و در حال حاضر برنامه پنجساله سازمان بر اساس ماموریت‌ها و تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم کشور تنظیم شده است و در این راستا اقدامات سازنده‌ای جهت هماهنگی میان دستگاهی به عمل آمده و ساز و کار ارزیابی فناوری‌های جدید شکل گرفته است. همچنین ساختار‌های لازم برای تنظیم گری و ایجاد شفافیت عملیاتی نیز تعریف شده و در کنار این محور‌ها موضوع مهم دیگری نیز دنبال شده و آن فعال سازی زیست بوم فناوری کشور است.

وی افزود: به دستور من تمام شرکت‌ها و فناوران و یا افرادی که ادعایی در حوزه بهبود وضع هوا یا استصال آب‌های جوی داشته باشند با آغوش باز در وزارت نیرو پذیرفته می‌شوند و مورد ارزیابی و حمایت‌های علمی قرار می‌گیرند و تمام ادعا‌ها و فناوری‌ها اعم از روش‌های انرژی پایه و سایر روش‌ها بررسی شده و اگر کارایی آن‌ها به اثبات برسد وزارت نیرو آماده بهره برداری از آن خواهد بود و امیدواریم این نگاه کشور را از انحصار ادعا‌های غیر علمی و غیر شفاف دور نگه دارد و کشور از همه ظرفیت‌های جدید بهره‌مند گردد.