معاون رئیسجمهور:
نقش خانوادههای شهدا در تحکیم ارزشهای انقلاب الهامبخش است
معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده شهید فرهاد فلاحی، تأکید کرد: فرزندان شهدا، فرزندان همه ملت ایران هستند و خون پاک شهدا سرچشمه انسجام و پایداری امروز جامعه است.
؛معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل شهیدان فرهاد فلاحی و ابوالحسن شریفی از شهدای حمله رژیم صهیونی به زندان اوین دیدار و گفتوگو کرد. سعید اوحدی باحضور در منزل شهید فرهاد فلاحی، از شهدای مظلوم دفاع مقدس ۱۲ روزه، با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، اوحدی ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری و رییس جمهور به خانواده این شهید، اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره با دلتنگی از خانواده معظم شهدا یاد میکنند و تأکید دارند که دعاگوی فرزندان شهدا هستند. ایشان فرمودهاند که من دلتنگ خانواده معظم شهدا هستم و این نشاندهنده جایگاه والای شهدا و خانوادههایشان در نگاه رهبر معظم انقلاب است.
وی با اشاره به نقش الهامبخش خانوادههای شهدا در تحکیم ارزشهای انقلاب افزود: فرزندان شهدا، فرزندان همه ملت ایران هستند. حضور و اشکهای مردم در مراسم بزرگداشت شهدا، بیانگر عشق و ارادتی است که مردم به این خانوادهها دارند و این عشق، مظهر وحدت ملی و ارزشهای الهی است.
وی در ادامه با یادآوری مظلومیت شهدای دفاع مقدس دوازده روزه و جنایات دشمنان گفت: عمق فاجعه و جنایتی که دشمنان در این دفاع مقدس رقم زدند از بسیاری نبردهای گذشته سنگینتر بود. شهادت شهدای مظلوم ما از جمله شهید فرهاد فلاحی نشان داد که دشمن با همه ادعاهایش، هدفی جز ضربه زدن به ملت ایران و ارزشهای دینی ندارد. اما همانطور که در انقلاب و دفاع مقدس شاهد بودیم، خون پاک شهدا مایه عزت و بیداری ملت است.
در این دیدار، همسر شهید فرهاد فلاحی، از شهدای زندان اوین که پس از حملات ناجوانمردنه رژیم صهیونیستی در دوم تیر ۱۴۰۴ به زندان اوین به شهادت رسیدند، گفت: همسرم یکی از کارمندان شهید زندان اوین بود که همیشه نسبت به کارش مسئولیتپذیر بود و در لحظات سخت نیز محیط کار خود را ترک نکرد. حتی در خارج از ساعات اداری و با وجود تهدیدات، او و همکارانش ماندند تا مطمئن شوند که همه امور به درستی انجام میشود. همسرم همیشه به پسرمان اشکان میگفت باید به خاک و وطن احترام بگذاریم و اجازه ندهیم دشمنان به کشورمان آسیب برسانند. او معتقد بود مسئولیت ما حفظ
امنیت و آرامش کشور است و از فرزندش میخواست این راه را ادامه دهد.
معاون رئیسجمهور همچنین به همراه رضایی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده معزز شهید ابوالحسن شریفی از شهدای سرافراز دفاع مقدس ۱۲روزه دیدار کردند.
بهترین مکان برای دریافت بشارت، نزد خانواده معظم شهداست / انسجام مردم توطئههای دشمنان را خنثی کرد
معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با خانواده معظم «شهید ابوالحسن شریفی» دیدار و با تجلیل از مقام رفیع شهدای اخیر (بهویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه)، پیام و سلام رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور را ابلاغ کرد و گفت: بنیاد شهید خانه این خانوادههاست و هدف از این دیدارها، نوکری و پیگیری دقیق امور مربوط به خانواده شهداست زیرا بهترین مکان برای دریافت بشارت، نزد خانواده معظم شهداست.
سعید اوحدی، در ادامه سلسله دیدارهای خود با خانوادههای معزز شهدای اخیر، با خانواده «شهید ابوالحسن شریفی» یکی از کارکنان واحد اداری زندان اوین ملاقات کرد تا ضمن عرض ادب و تکریم، دغدغههای این خانواده را پیگیری کند.
ابوالحسن شریفی ۲ تیر درحمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.