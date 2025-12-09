پخش زنده
افزایش متناوب ابر و احتمال بارش در برخی نقاط شمالغربی خراسان جنوبی تا پایان هفته جاری پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشههای پیش یابی هواشناسی و با عبور امواج با دامنه ضعیف از جو استان تا پایان هفته جاری به طور متناوب افزایش ابر در منطقه رخ میدهد ضمن اینکه احتمال بارش در برخی نقاط شمال غرب در روزهای پنجشنبه و جمعه وجود دارد.
لطفی افزود: دمای هوا نیز به طور نسبی در ۴۸ ساعت آینده افزایش خواهد یافت.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با منفی ۵ درجه سردترین و نهبندان با ۲۶ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شد و تغییرات دمایی در مرکز استان نیز در شبانه روز گذشته بین ۳ تا ۲۰ درجه در نوسان بوده است.