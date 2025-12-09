شماری از شهرداری‌ها در انگلیس، از جمله در منطقه ولز، هشدار می‌دهند از نظر مالی، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در حالی که شهرداری‌های انگلیس منتظر کمک‌های دولتی‌اند، شمار بیش تری از آن‌ها هشدار دادند در معرض ورشکستگی قرار دارند.

بسیاری از شهرداری‌ها انتظار دارند دولت انگلیس، امسال از بودجه‌های آن‌ها بکاهد و در نتیجه، شهرداری‌ها نتوانند به وظایف و مسوولیت‌های اصلی خود بپردازند.

نشریه انگلیسی گاردین پیش‌تر نوشت: تاکنون ۲۹ شهرداری در انگلیس، از جمله شهرداری‌های "کرایدون" (Croydon)، "ثوراک" در استان "اسکس" (Essex) و بیرمنگهام اعلام کرده‌اند بدون وام‌های ویژه دولت، نمی‌توانند ادامه حیات دهند و به وظایف خود بپردازند و خدمات لازم را به مردم به انجام رسانند.

"اندرو جیمیسون" (Andrew Jamieson)، معاون امور مالی شورای منطقه نورفولک (Norfolk) گفت شمار مقامات محلی که نمی‌توانند به تعهدات قانونی خود اقدام کنند، احتمالاً زمانی که دولت تسویه بودجه جدید را در این ماه منتشر کند، افزایش خواهد یافت. او افزود:"ما اغلب متهم می‌شویم که اشک تمساح می‌ریزیم، اما مقامات محلی اکنون به نقطه بحران رسیده‌اند. "

بر اساس گزارش مقامات محلی شورا‌های شهری دیگری وجود دارند که نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.