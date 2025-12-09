پخش زنده
متین قادرپور کونگفوکار بوکانی نشان طلای مسابقات ALPAGUT ترکیه را برگردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ «متین قادرپور»، قهرمان پرافتخار و ملیپوش کونگفو، موفق شد عنوان قهرمانی و مدال طلای مسابقات جهانی ALPAGUT را از آن خود کند.
این رقابتها به میزبانی کشور ترکیه در شهر بورسا برگزار شد و قادرپور در دسته وزنی ۶۵ کیلوگرم بزرگسالان با شکست تمامی رقبای مطرح این وزن، بر سکوی نخست ایستاد و بار دیگر برای کشور افتخارآفرینی کرد.
متین قادرپور پیش از این نیز افتخارات ارزشمندی در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است؛ از جمله:
• کسب یک مدال طلا و یک برنز جوانان جهان ۲۰۲۳
• مدال طلای رقابتهای بینالمللی ورزشهای رزمی ۲۰۲۲
• حضور و قهرمانی در مسابقات حرفهای کشور افغانستان و اقلیم کردستان
• حضور و قهرمانی در رقابتهای حرفهای کشور چین