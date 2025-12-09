پخش زنده
رئیس دانشگاه ملی مهارت گیلان گفت: در مراسمی، از ۷ دانشجوی برتر در المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی دانشکده ملی مهارت صومعه سرا تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مقداد خصوصی در این مراسم با بیان اینکه ۸ هزار دانشجو در دانشکدههای هفت گانه ملی مهارت استان در رشتههای مختلف تحصیل میکنند، گفت: دانشجویان باید علاوه بر تحصیل و علم آموزی، برای ارتقاء بیشتر مهارتهای خود، در جشنوارهها، المپیادها و دورههای آموزشی ویژه شرکت کنند.
حمید رضائی فرماندار صومعهسرا هم دراین مراسم، با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت، محصول اندیشه است که از طریق یادگیری دانش آشکار میشود، افزود: باید از توانمندیهای دانشجویان در حل مشکلات کشور استفاده کنیم.