پخش زنده
امروز: -
در نشست شورای وزیران بوسنی و هرزگوین که قرار بود مهمترین لوایح مرتبط با ادامه مسیر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بررسی شود، با مخالفت اعضای وابسته به حزب حاکم صربهای بوسنی لغو شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، وزرای وابسته به حزب اصلی صربهای بوسنی با رد دستور کار پیشنهادی، مانع برگزاری جلسه امروز شدند.
این دومین بار طی هفته جاری است که فرآیند کار کابینه بهدلیل همین مخالفتها مختل میشود.
در دستور کار این نشست، لوایح کلیدی از جمله قانون تنظیم ساختار قضایی کشور و لایحه ایجاد دفتر نماینده مذاکرهکننده با اتحادیه اروپا قرار داشتند؛ اقداماتی که گشایش مسیر گفتوگو با نهادهای اروپایی را ممکن میکردند.
با لغو نشست، همه این طرحها به تعویق افتاد.
بوریانا کریشتو، رییس شورای وزیران فدراسیون بوسنی، پس از لغو جلسه با ابراز ناامیدی از وضع موجود گفت: تهیه این لوایح ماهها طول کشیده و انتظار میرفت امروز پیشرفت جدی انجام شود.
وی در عین حال هشدار داد که چنین رویدادهایی به معنای از دست رفتن فرصت تاریخی کشور برای نزدیک شدن به اروپا است.
در فضای سیاسی کشور این رخداد با واکنش گسترده نهادهای مدنی همراه شده است.
تحلیلگران معتقدند تداوم چنین مسدودسازیهایی میتواند اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تضعیف کند و امید به تغییر را کاهش دهد.