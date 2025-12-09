به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر مشخص شد و دو تیم خوزستانی با قضاوت داوران معرفی شده به میدان خواهند رفت.

سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ – استقلال خوزستان مقابل خیبر خرم‌آباد

این دیدار در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود و ساعت شروع بازی ۱۸:۳۰ اعلام شده است.

داور اصلی این مسابقه میثم عباسپور است و کمک‌های او را دانیال باشنده، محسن بابایی و مصطفی بینش بر عهده دارند.

ناظر مسابقه مسعود مرادی است و داور VAR مهناز ذکایی به همراه کمک داور VAR مهرداد خسروی این دیدار را نظارت خواهند کرد.

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ – مس رفسنجان مقابل فولاد خوزستان

بازی در ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان برگزار می‌شود و آغاز مسابقه ساعت ۱۷:۱۵ است.

داور اصلی این دیدار امیر ایار است و کمک‌های او فرهاد مروجی، رضا احمدی و مسعود حقیقی هستند.

ناظر مسابقه قاسم واحدی است و داور VAR علی سام همراه با کمک داور VAR بهاره سیفی مسئولیت قضاوت این بازی را بر عهده دارند.

این دیدار‌ها از جمله رقابت‌های حساس هفته سیزدهم لیگ برتر محسوب می‌شوند و مورد توجه هواداران فوتبال خوزستان قرار دارند.