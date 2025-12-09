طرح جامع تقویت مشاوران حقوقی ادارات و نهادها در ۱۸ بند، در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کهگیلویه و بویراحمد تدوین شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های قضایی و پرونده‌های ورودی استان گفت: بر اساس آمار هشت‌ماهه نخست سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته ورودی پرونده‌ها در چند حوزه کاهش چشمگیری داشته ،در صدمات بدنی غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی ۱۸ درصد، در مطالبه وجه ۹ درصد، در دعوای تأمین خواسته ۱۱ درصد و در اثبات مالکیت اموال غیرمنقول نیز ۱۵ درصد کاهش ورودی پرونده ثبت شده است.

جریده اصل افزود: این کاهش حاصل اقدامات پیشگیرانه مشترک بین دستگاه قضایی و اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان است و این رویکرد باید ادامه یابد.

وی با اشاره به دستور کار اول جلسه تقویت مشاوران و کارشناسان حقوقی ادارات بیان داشت: این طرح توان دفاعی دستگاه‌ها در برابر دعاوی واقعی و سوری را تقویت می کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اینکه نمایندگان حقوقی در حکم سپر دفاعی دولت هستندگفت: ارتقای جایگاه و مهارت کارشناسان حقوقی ادارات، ارائه آموزش‌های تخصصی و شفاف‌سازی ساختار حقوقی دستگاه‌ها ضروری است تا در مواجهه با دعاوی مختلف از توان و آمادگی کامل برخوردار باشند.

جریده اصل با اشاره به دستور کار دوم جلسه ساماندهی بلوار شهدای اقتدار و ضرورت مدیریت آسیب‌های اجتماعی در این مکان افزود: این منطقه متأسفانه طی ماه‌های اخیر به بستری برای برخی ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در ساعات مختلف شبانه‌روز رفتارهای غیر متعارف و سایر موارد نگران‌کننده مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از اقدامات لازم توسط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی انجام شده بیان داشت: این اقدامات کافی و بازدارنده نیست و اگر این فضا از کنترل مجموعه مدیریتی استان خارج شود به یک منطقه حاشیه‌نشین ثانویه با آسیب‌های گسترده‌تری تبدیل می شود.

جریده اصل با اشاره به لزوم اقدامات فرهنگی در این حوزه گفت: لازم است همه دستگاه‌های مرتبط از جمله بهداشت، شهرداری، فرهنگ و ارشاد و نیروی انتظامی به‌صورت هماهنگ و منسجم وارد عمل شوند.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی دائمی و برنامه‌ریزی‌شده ضروری است و نمی‌توان تنها با چند طرح مقطعی مسئله را حل کرد اضافه کرد: هدف این است که بلوار شهدای اقتدار از یک کانون آسیب‌زا به فضایی امن، سالم و در شأن مردم استان تبدیل شود.

مقرر شد کارگروه تخصصی برای بررسی میدانی و ارائه راهکارهای جامع ساماندهی این منطقه تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

ضرورت تقویت پیشگیری و سالم‌سازی محیط اجتماعی برای کاهش جرائم

رئیس‌کل دادگستری استان هم با اشاره به اهمیت توجه جدی به سیاست‌های پیشگیرانه گفت: پیشگیری از جرم مقدّم بر اعمال ضمانت‌ اجرای کیفری است و تا زمانی که ابزارهای پیشگیرانه در جامعه به‌درستی به‌کار گرفته شوند، نیازی به مداخله‌های کیفری و اعمال سیاست جنایی نخواهد بود.

افراسیاب با اشاره به نقش حیاتی پیشگیری در کنترل نرخ جرم افزود: جرم همانند میکروب نیازمند محیط رشد است و هر اندازه محیط اجتماعی پاک‌سازی و سالم‌سازی شود به همان میزان از فرصت بروز و رشد جرایم کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به نظریه‌های علمی مرتبط با جرم‌شناسی از جمله نظریه محیط اجتماعی و هم‌کنش نمادین گفت: بخش قابل توجهی از رفتارهای مجرمانه حاصل الگوگیری از نمادها و سمبل‌های اجتماعی است و هرگاه الگوهای اجتماعی، فرهنگی و رفتاری جامعه به‌سوی ارزش‌های اخلاقی حرکت کنند جامعه نیز همراه با آن مسیر اصلاح را در پیش می‌گیرد امّا اگر این نمادها به سمت مادی‌گرایی، تجمّل‌گرایی و چشم‌وهم‌چشمی سوق یابند شکاف اجتماعی ایجاد می‌شود و نتیجه آن افزایش جرائم خواهد بود.

رییس کل دادگستری استان گفت: ضعف اقتصادی و وجود شکاف‌های طبقاتی یکی از عوامل مهم گرایش افراد به مسیرهای نامشروع برای تأمین اهداف است و همینطور از الگوهای دینی فاصله گرفتیم و این موضوع در کنار مشکلات اقتصادی باعث شده نرخ ارتکاب جرم در استان رشد داشته باشد.

افراسیاب با تأکید بر ضرورت اصلاح‌پذیری افراد جامعه و نقش نهادهای تربیتی و مشاوره‌ای افزود : هیچ فردی را نباید بدون فرصت بازگشت رها کرد بسیاری از مجرمان اگر در زمان مناسب تحت مشاوره و هدایت قرار گیرند قابلیت اصلاح دارند و اساس نزول آیات الهی و بعثت پیامبران نیز بر پایه اصلاح‌پذیری انسان‌ها است.

وی با اشاره به آثار منفی طلاق و فروپاشی خانواده‌ها بر افزایش بزهکاری نوجوانان بیان داشت: نمی‌توان انتظار داشت محصول خانواده‌های ازهم‌گسیخته افراد بی‌مسأله و بدون آسیب باشند و یکی از عوامل مهم افزایش ناهنجاری‌های رفتاری در نسل جدید گسترش طلاق، نبود نظارت و محبت کافی در خانواده‌ها است.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین با اشاره به نظریه همبستگی اجتماعی امیل دورکیم درباره گذار جوامع از ساختارهای سنتی به مدرن اشاره کرد و گفت: در این گذار اجتماعی جامعه با نوعی تعارض میان سنت و مدرنیته روبه‌روست و این تعارض موجب بروز آسیب های اجتماعی می‌شود و اگر پیشگیری، آموزش و مدیریت فرهنگی در این دوره به‌درستی صورت نگیرد آسیب‌ها سرعت بیشتری پیدا می‌کنند.

افراسیاب افزود: امروز دیگر نمی‌توان تنها با توصیه‌های سنتی جوانان را هدایت کردو باید از زبان، ابزار و رسانه‌های مورد علاقه آنان برای انتقال پیام‌های اخلاقی و تربیتی بهره برد.

آمادگی کامل رسانه برای بازتاب و تقویت رویدادهای فرهنگی

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان هم در این جلسه با اشاره به نقش رسانه و لزوم ساماندهی بلوار شهدای اقتدار گفت: رسانه ملی در برجسته‌سازی رویدادهای فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی دارد رسانه وظیفه دارد دستاوردها استعدادها و نقاط قوت فرهنگی شهر را به‌درستی معرفی و بازتاب دهد.

سید شهریار گنجی افزود: ایجاد رویدادها و شکل‌دهی به بسترهای فرهنگی نیازمند همکاری نهادهای متولی است و به‌طور مستقیم در حوزه وظایف ما قرار نمی‌گیرد و رسانه به‌تنهایی متولی برگزاری برنامه‌ها نیست و ما زمانی می‌توانیم یک رویداد یا ظرفیت فرهنگی را پررنگ کنیم که دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری، میراث فرهنگی، سازمان‌های فرهنگی و مجموعه‌های تحقیقاتی—برنامه‌ای طراحی و فضایی مناسب فراهم کرده باشند.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی رسانه می‌تواند با پخش مناسب فراخوان، بازتاب گسترده و فرهنگ‌سازی، به تقویت اثرگذاری این برنامه ها کمک کند.

مدیرکل صداوسیمای استان گفت؛ هرگاه هم‌افزایی دستگاه‌ها شکل بگیرد ما آمادگی داریم پوشش‌های ویژه، پخش زنده و گزارش‌های میدانی را برای معرفی فضاهای فرهنگی شهر انجام دهیم که این کار به شکل‌گیری کانون‌های فرهنگی پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کند.

گنجی با اشاره به وضعیت پارک جنگلی شهر یاسوج افزود: این فضا با وجود ظرفیت‌های گسترده، در گذشته به‌سبب برخی آسیب‌ها با کم‌استقبالی مواجه بوده و اگر شهرداری و دستگاه‌های فرهنگی برنامه‌ای مناسب در این فضا طراحی کنند رسانه آماده است با پوشش خبری، تولید گزارش و برجسته‌سازی فعالیت‌های مثبت، نقش خود را ایفا کند.