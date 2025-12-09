در سال‌های اخیر استانداردسازی تجهیزات گرمایشی در ۴ هزار و ۲۵۵ کلاس درس زنجان انجام شده و در سال تحصیلی جاری نیز ۷۰ آموزشگاه دیگر با ۵۳۹ کلاس زیر پوشش قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: طی سال‌های گذشته عملیات استانداردسازی تجهیزات حرارتی در چهار هزار و ۲۵۵ کلاس درس استان اجرا شده است و در سال تحصیلی جاری نیز ۷۰ آموزشگاه دیگر با ۵۳۹ کلاس درس تحت پوشش اجرای طرح قرار گرفته‌اند.

صفری با اشاره به تداوم روند استانداردسازی کلاس‌های درس در استان، افزود: ایمنی دانش‌آموزان خط قرمز نوسازی مدارس است و استانداردسازی تنها به نصب تجهیزات جدید محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات اساسی برای ایجاد محیطی امن و پایدار در مدارس را شامل می‌شود.

وی اظهار داشت: نگهداری صحیح و سرویس‌های دوره‌ای تجهیزات گرمایشی از سوی مدارس اهمیت ویژه‌ای دارد و اگر این اقدامات به‌طور منظم انجام نشود، حتی بهترین تجهیزات نیز کارآیی مطلوب نخواهند داشت.

صفری با تأکید بر رعایت عدالت در اجرای پروژه‌ها بیان کرد: هیچ تفاوتی میان مدارس روستایی و شهری در اولویت‌بندی استانداردسازی وجود ندارد و همه کلاس‌ها به‌طور یکسان تحت پوشش قرار می‌گیرند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان با اشاره به وضعیت ایمنی فعلی تجهیزات گفت: در حال حاضر هیچ بخاری نفتی یا گازی غیراستاندارد در مدارس استان وجود ندارد و تمامی تجهیزات قدیمی جمع‌آوری و با سیستم‌های استاندارد، ایمن و کم‌مصرف جایگزین شده‌اند.

صفری در پایان افزود: هم‌افزایی میان نوسازی مدارس، آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس موجب شده است شناسایی و رفع مشکلات فنی با سرعت بیشتری انجام شود و هدف نهایی ایجاد محیطی ایمن، گرم و استاندارد برای تمامی دانش‌آموزان استان است.

بر اساس آمار‌های رسمی، در سال تحصیلی جاری، بیش از ۲۳۱ هزار دانش‌آموز با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس در سطح استان زنجان تحصیل می‌کنند.