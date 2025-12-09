رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان گفت: مراجعه رانندگان به مرکز تعویض پلاک در مرکز استان در آذرماه امسال ۴۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ غلامعلی همایی افزود: به دنبال اعلام اینکه هر فرد فقط می‌تواند برای یک پلاک خودرو بنزین یارانه‌ای دریافت کند شمار زیادی از شهروندان برای تعویض پلاک خودرو به نام مالکان اصلی، افزایش یافت.

وی بیان کرد: برای پیشگیری از ازدحام مراجعان، تسریع در انجام فرایند کار و رضایتمندی مراجعان، شمار باجه‌های فعال برای تعویض پلاک از ۹ به ۱۱ باجه افزایش یافت.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان بیان کرد: همچنین ساعت کاری کارکنان تعویض پلاک از ۱۴ به ۱۶ افزایش یافته است.

سرهنگ همایی ادامه داد: با افزایش باجه‌ها و افزایش ساعت کاری مرکز تعویض پلاک همدان واقع در بلوار امام خمینی (ره)، از ازدحام مراجعان کاسته شده و وضعت دریافت خدمات و قرار گرفتن در صف انتظار برای تعویض پلاک انتظامی به روال سابق بازگشت.