به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان گفت: قالیبافی از گذشته در سیستان جایگاه ویژه‌ای داشته و احیای آن می‌تواند هم منبع درآمد باشد و هم بخشی از میراث فرهنگی منطقه را حفظ کند.

علیرضا شهرکی افزود: در این کارگاه ۱۷ نفر از مددجویان کمیته امداد مهارت‌های تولید فرش دستباف را فرا می‌گیرند و تلاش ما این است که پس از پایان دوره آموزشی، امکان فعالیت مستقل یا نیمه‌متمرکز برای این افراد فراهم شود.

وی ادامه داد: آموزش مهارت قالیبافی یکی از برنامه‌های جدی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار است. تلاش داریم علاوه‌بر آموزش، زمینه فروش و بازاریابی تولیدات را نیز برای کارآموزان فراهم کنیم.