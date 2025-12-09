پخش زنده
سومین کارگاه قالیبافی این شهرستان با آموزش ۱۷ مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و با مشارکت بخش خصوصی در روستای جهانتیغ شهرستان هیرمند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان گفت: قالیبافی از گذشته در سیستان جایگاه ویژهای داشته و احیای آن میتواند هم منبع درآمد باشد و هم بخشی از میراث فرهنگی منطقه را حفظ کند.
علیرضا شهرکی افزود: در این کارگاه ۱۷ نفر از مددجویان کمیته امداد مهارتهای تولید فرش دستباف را فرا میگیرند و تلاش ما این است که پس از پایان دوره آموزشی، امکان فعالیت مستقل یا نیمهمتمرکز برای این افراد فراهم شود.
وی ادامه داد: آموزش مهارت قالیبافی یکی از برنامههای جدی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار است. تلاش داریم علاوهبر آموزش، زمینه فروش و بازاریابی تولیدات را نیز برای کارآموزان فراهم کنیم.