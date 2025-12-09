به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی افزود: از امروز سه شنبه ۱۸ آذر با شکل‌گیری فرارفت تاوایی مثبت، انتظار می‌رود بارش‌ها در سراسر استان تقویت شده و این وضعیت تا پایان روز چهارشنبه ادامه داشته باشد.

به گفته او، از اواخر چهارشنبه سامانه بارشی به‌تدریج تضعیف می‌شود، اما احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف تا اوایل هفته آینده همچنان وجود دارد.

هشدار درباره مه، کولاک و کاهش دید

محمدپور تأکید کرد: طی روز‌های پیش‌رو پدیده‌هایی مانند مه‌گرفتگی، لغزندگی سطح جاده‌ها، کولاک برف و کاهش محسوس دید در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها دور از انتظار نیست.

او همچنین از روند کاهشی دما در اواخر هفته خبر داد و گفت که این کاهش دما بیشتر در نواحی مرتفع محسوس خواهد بود.