رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: در هفته جاری بارشها در مناطق مختلف استان شدت خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی افزود: از امروز سه شنبه ۱۸ آذر با شکلگیری فرارفت تاوایی مثبت، انتظار میرود بارشها در سراسر استان تقویت شده و این وضعیت تا پایان روز چهارشنبه ادامه داشته باشد.
به گفته او، از اواخر چهارشنبه سامانه بارشی بهتدریج تضعیف میشود، اما احتمال بارشهای پراکنده و خفیف تا اوایل هفته آینده همچنان وجود دارد.
هشدار درباره مه، کولاک و کاهش دید
محمدپور تأکید کرد: طی روزهای پیشرو پدیدههایی مانند مهگرفتگی، لغزندگی سطح جادهها، کولاک برف و کاهش محسوس دید در مسیرهای کوهستانی و گردنهها دور از انتظار نیست.
او همچنین از روند کاهشی دما در اواخر هفته خبر داد و گفت که این کاهش دما بیشتر در نواحی مرتفع محسوس خواهد بود.