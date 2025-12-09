برگزاری آزمون استخدامی صدا و سیمای خراسان جنوبی
صدا و سیمای خراسان جنوبی با هدف تقویت بخشهای مختلف مرکز برای تکمیل نیروی انسانی در برخی مشاغل تخصصی اقدام به جذب نیرو میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،
افراد واجد شرایط میتوانند در عناوین شغلی آرشیویست، صدابردار، کارشناس حفاظت رسانه، کارشناس صیانت رسانه، کارمند صیانت و حفاظت، محافظ رسانه و کارشناس مالی با مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ثبتنام کنند.
مهلت ثبتنام تا ۸ دی ماه است و متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبتنام به وبگاه (https://jobregister.ir) مراجعه کنند.
صدا و سیمای خراسان جنوبی همچنین از همه علاقهمندان خواسته است برای اطلاع از جزئیات بیشتر، اطلاعیههای رسمی این مرکز را از طریق رادیو، تلویزیون، خبرگزاری، روابطعمومی و کانالها و صفحات رسمی فضای مجازی دنبال کنند.