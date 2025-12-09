به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ستاد بحران شهرستان خرمشهر با هدف پیشگیری و مدیریت آب‌گرفتگی معابر در روز‌های بارندگی، با حضور فرماندار ویژه و نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان در فرمانداری برگزار شد.

جلسه ستاد بحران شهرستان خرمشهر به منظور پیشگیری از آب‌گرفتگی در روز‌های بارندگی در محل فرمانداری ویژه این شهر تشکیل شد. در این نشست فرماندار ویژه خرمشهر با گلایه از حضور نیافتن مدیران ارشد برخی ادارات، تأکید کرد: مسئولان باید در روز‌های حساس بارندگی در شهرستان حضور فعال داشته باشند و تنها به اعزام معاونان بسنده نکنند.

در ادامه جلسه، معاون اداره برق با اعلام آمادگی اتفاقات برق برای رفع مشکلات احتمالی قطعی جریان برق، از تأمین برق پمپ‌های مکنده آب خبر داد.

فرماندار خرمشهر نیز از شهرداری خواست علاوه بر برق شهری، از موتور‌های برق دیزلی برای راه‌اندازی پمپ‌های مکنده استفاده کند تا روند تخلیه آب در شرایط بحرانی با اختلال مواجه نشود.

پورافضلی، مدیر اداره آبفای خرمشهر، نیز با اعلام آمادگی کامل این مجموعه برای مواجهه با آب‌گرفتگی معابر، گفت: آماده‌ایم دستگاه‌های مکش را برای تسریع در عملیات به شهرداری تحویل دهیم.

در بخش دیگری از جلسه، دکتر دریانبرد، مدیر شبکه بهداشت خرمشهر، بر اهمیت توجه به موضوعات بهداشتی در ایام بارندگی تأکید کرد و ضمن اشاره به کاهش موارد ابتلا به آنفولانزا در هفته‌های اخیر، درباره احتمال بروز مشکلات تنفسی در این شرایط هشدار داد.

فرماندار ویژه خرمشهر در پایان نشست با بیان اینکه بارندگی‌ها در خرمشهر همواره با احتمال آب‌گرفتگی همراه است، بر ضرورت آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

شاهین هاشمی خواستار تقسیم کار مشخص و تشکیل کمیته‌ای فعال میان ادارات مختلف برای مدیریت بحران شد.