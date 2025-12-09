نمایش‌های «چهل‌تیکه»، «رختشورشاه»، «دیو و دختر» و «هشتگ نه به طلاق» از هنرمندان چهارمحال و بختیاری به جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» راه پیدا کردند.

راه‌یابی چهار اثر از چهارمحال و بختیاری به جشنواره منطقه‌ای آفتاب

چهار اثر نمایشی از هنرمندان این استان در ارزیابی نهایی داوران هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» پذیرفته و به مرحله نهایی این رویداد هنری راه یافتند. این جشنواره از ششم تا نهم دی‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

در این دوره از جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب»، ۴۱ اثر نمایشی از استان‌های تهران، البرز، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و اصفهان مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت. پس از بررسی و داوری دقیق، ۱۸ اثر از میان آنها برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، نمایش‌های «چهل‌تیکه» به کارگردانی مصطفی محمدی‌دوست و «رختشورشاه» به کارگردانی رضا علوی در بخش صحنه‌ای، نمایش «دیو و دختر» به کارگردانی زهرا کوهی‌فایق در بخش کودک و نوجوان، و نمایش خیابانی «هشتگ نه به طلاق» به کارگردانی عاطفه امیرخانی نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در این دوره هستند.

بازبینی آثار شرکت‌کننده در این جشنواره بر عهده ولی‌الله شالی، امیرهوشنگ جمشیدیان و کاظم ارجمندنیا بوده است که با دقت کارشناسی به ارزیابی آثار پرداختند.

جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» رویدادی هنری است که با هدف ارتقای توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت، ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور در عرصه‌های تئاتری و معرفی ظرفیت‌های این هنرمندان برگزار می‌شود. در هشتمین دوره این جشنواره، شهر اصفهان میزبان هنرمندان منتخب مناطق مختلف کشور خواهد بود.