به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: پس از برگزاری مسابقه آشپزی ویژه افراد دارای معلولیت در چهار استان شرقی کشور با عنوان «طعم امید ۵»، مرحله نهایی این رقابت بین ۱۲ برگزیده از چهار استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سمنان، ۲۰ آذرماه در مشهد برگزار خواهد شد.

سیدجواد موسوی افزود: از هر استان سه برگزیده در سه گروه معلولیتی جسمی حرکتی، سندرم داون و نابینایان به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند که پس از داوری مسابقه توسط چهار داور آشپزی از چهار استان شرکت کننده در مسابقه، جوایز نفیسی به سه برگزیده مرحله نهایی مسابقه اهدا خواهد شد.

او ادامه داد: مریم علایی از مشهد در گروه سندرم داون، معصومه نوریان زو از شهرستان کلات و مریم محمدی از شهرستان کاشمر، برندگان مرحله مقدماتی مسابقه آشپزی خراسان رضوی هستند که در مرحله فینال با شرکت کنندگان سه استان دیگر رقابت خواهند کرد.