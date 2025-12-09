برنامه‌های «دکتر سلام»، با بررسی آلودگی هوا و آنفولانزا، «مثبت آموزش»، با موضوع نقش همیار معلم در مدرسه و «کافه مستند»، با نگاهی به نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام»، امروز با حضور فوق‌تخصص ریه به بررسی پیامد‌های آلودگی هوا و شیوع آنفولانزا می‌پردازد.

در این برنامه دکتر تقی ریاحی، فوق‌تخصص ریه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، به عنوان مهمان حضور دارد و جدیدترین نکات علمی درباره تأثیر آلودگی هوا بر سلامت دستگاه تنفس و روند افزایش موارد آنفولانزا را برای مخاطبان تشریح می‌کند.

این برنامه با اجرای دکتر شکیبا، ساعت ۱۳، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش»، امروز دو موضوع آموزشیِ تقسیم‌بندی زیست‌گاه‌های حیوانات و نقش همیار معلم در مدرسه را بررسی می‌کند.

این برنامه با هدف ارتقای سواد محیط‌زیستی و ترویج مشارکت دانش‌آموزان در فرایند آموزش به دو موضوع مجزا می‌پردازد. در بخش اول فاطمه‌سادات جلال‌زاده دانش‌آموز پژوهشگر، با محوریت «خونت کجاست فسقلی» روش‌های آموزش تقسیم‌بندی زیست‌گاه‌های حیوانات و راهکار‌های جذاب‌سازی این مفاهیم را برای کودکان و نوجوانان مطرح می‌کند.

در بخش دوم مریم حسکویان فینی، مدیر واحد آموزشی و مدیر هنرستان فیروزکوهی منطقه ۱۱ تهران با تمرکز بر موضوع «همیار معلم» ظرفیت‌های مشارکتی دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدرسه و تأثیر آن بر فرایند یاددهی و یادگیری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این برنامه با اجرای سجاد زین‌العابدین و زهرا حاجی‌علی، ساعت ۱۸، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت»، برنامه «کافه مستند» از جمعه ۲۱ آذر، از شبکه افق پخش می شود.

بدین ترتیب «کافه مستند»، جمعه ۲۱ آذر ساعت ۲۳ پخش می‌شود و پس از آن از شنبه تا سه‌شنبه برابر با ۲۲ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۸، میزبان علاقه‌مندان به سینمای مستند در شبکه افق است.

در این برنامه و هر شب محسن یزدی به عنوان مجری با مهدی انصاری به عنوان منتقد ثابت درباره آثار حاضر در جشنواره صحبت می‌کنند.

گفت‌و‌گو با مستندسازان و عوامل آثار، بخش خبر (گزارشی از کارگاه‌ها، اتفاقات ویژه، بخش دانشجویی و بین‌الملل)، بخش مصاحبه اختصاصی ۲ دقیقه‌ای (گفت‌و‌گو با مهمان‌های خارجی و ویژه) و بخش مستند (روایتی متفاوت و مستندگون از جشنواره سینما حقیقت) بخش‌های مختلف این برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، جمعه ها پخش می شود.