به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نمایش کودک و نوجوان «الاغ سُم طلا» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا سمیع، کاری از اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر دریژنو، در شهرکرد به صحنه می‌رود.

«الاغ سُم طلا»، تازه‌ترین اثر نمایشی محمدرضا سمیع، قصه فریب و شهرت‌طلبی را در پس‌زمینه‌ای از جنگل و حیوانات روایت می‌کند. این نمایش فرصتی است برای خانواده‌ها و کودکان تا شاهد قصه‌ای باشند که عواقب وسوسه را به شیوه‌ای خلاقانه به تصویر می‌کشد.

محمدرضا سمیع، نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی، هدف اصلی خود از نوشتن این اثر دراماتیک را تلفیق مفاهیم اخلاقی سنتی با دغدغه‌های نسل امروز دانست و گفت: این نمایش با روایتی مدرن از یک افسانه کلاسیک، تعامل انسان و تکنولوژی را به چالش می‌کشد؛ اجرایی که وعده می‌دهد با طنز و عمق، کودکان و والدین را به تفکر وادارَد.

سمیع گفت: سمانه جوانبخت، صغری چراغی، مهدی احمدی‌بنی، افشین شهبازی تک‌آبی، حسین قائدی، رضا قائدی، درسا موسوی و آوینا جوانبخت در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

به گفته وی، از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به سعید جوانبخت (دستیار کارگردان)، ملیحه سلیمانی (مجری طرح)، حمید خندان (طراح صحنه)، حمید خندان و پیمان زندیان (اجرای دکور)، سمیه (طلوع) نادری (منشی صحنه و مدیر صحنه)، صدرا اسماعیل‌زاده و سمیه (طلوع) نادری (طراح لباس)، شهرام ثابت (ساخت موسیقی و افکت)، امید ثابت (نوازنده تنبک)، ستایش طاهری (افکتور)، صالح صالحی (نور)، سعادت رفیعی (طراح گریم)، فاطمه حافظی بیرگانی، علیرضا شریفی، فاطمه بی‌غم، فاطمه زهرا یزدان‌مهر، زهرا ذوالفقارزاده، الهه خدابخشی، میترا یلمه و امین قاسمی (اجرای گریم) و انیس عباسی (طراح بروشور) اشاره کرد.

این اثر نمایشی تا ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ در دو سانس صبح ویژه مدارس و سانس اجرای عموم ساعت ۱۹ در سالن آمفی‌تئاتر کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان واقع در شهرکرد، میرآباد غربی، چهارراه ابوریحان به روی صحنه خواهد بود.

برای رزرو بلیت این اثر نمایشی می‌توانید با شماره تماس‌های ۰۹۱۳۵۹۲۷۱۳۱ و ۰۹۱۳۲۸۷۰۰۶۲ تماس بگیرند.