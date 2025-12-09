با توجه به عملیات اتصال شبکه گاز شهری به دهکده المپیک زاهدان، جریان گاز مشترکین بولوار دانشجو، دانشگاه، بزرگمهر و جمهوری فردا چهارشنبه ۱۹ آذرماه از ۸ صبح تا ۱۲ ظهر قطع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی شرکت گاز این استان، به اطلاع مشترکین محترم می‌رساند: جریان گاز مشترکین ضلع جنوبی بولوار دانشجو، حدفاصل بولوار دانشگاه و بولوار بزرگمهر، ️ بولوار بزرگمهر، حدفاصل بولوار دانشجو و بولوار شهید رنجوری مقدم، بولوار سرحد (خلیج فارس)، حدفاصل میدان دکتر حسابی و خیابان مهارت، ️ بولوار جمهوری حد فاصل میدان دکتر حسابی و بولوار بزرگمهر، ️خیابان مهارت و ️پارک علم و فناوری در روز چهارشنبه ۱۹ آذزماه از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ قطع خواهد بود.

خواهشمند است بمنظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز را قطع فرمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۹۴ به امداد گاز اطلاع دهید.

شایان ذکر است وصل مجدد گاز منازل و سایر مشترکین، پس از پایان عملیات توسط امدادگران اداره گاز شهرستان زاهدان صورت خواهد پذیرفت