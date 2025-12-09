پخش زنده
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با استناد به اطلاعیه اخیر ادارهکل هواشناسی استان درباره نفوذ توده هوای سرد، کاهش قابلتوجه دما و احتمال وقوع سیلاب، نسبت به بروز خسارتهای احتمالی در واحدهای گلخانهای هشدار داد و از بهرهبرداران خواست اقدامات حفاظتی را بدون تأخیر انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، براساس این هشدار، با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی و افت محسوس دما، لازم است صاحبان گلخانهها بهصورت مستمر تجهیزات و زیرساختهای خود را پایش کنند تا از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
در این اطلاعیه که امروز سهشنبه ۱۸ آذر منتشر شد، مجموعهای از اقدامات ضروری مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله:
اطمینان از عملکرد صحیح و سرویس فوری سیستمهای گرمایشی
پاکسازی پوشش گلخانه برای افزایش جذب نور و بهبود کارایی گرمایش
نصب یا اصلاح پرده انرژی با هدف کاهش مصرف سوخت و برق
کنترل کامل سیستم روشنایی و رفع هرگونه نقص
بررسی عایقبندی سازه برای جلوگیری از اتلاف حرارت
ارزیابی پوشش گلخانه از نظر سوراخها یا آسیبهای احتمالی
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که رعایت این توصیهها میتواند نقش مهمی در کاهش خسارتهای ناشی از سرمای شدید و بارشهای پیشِرو ایفا کند.