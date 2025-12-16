پخش زنده
امروز: -
پویش یلدای مهربانی برای حمایت از ۱۶ هزار خانواده نیازمند در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: پویش یلدای مهربانی با هدف فراهم کردن اقلام شب یلدا برای خانوادههای تحت پوشش این نهاد اجرا می شود.
محمدحسین ذوالفقاری گفت: این طرح با همراهی خیران برای تهیه بستههای شامل خشکبار و ارزاق یلدایی به ارزش هر بسته یک و نیم میلیون تومان برنامه ریزی شده است.
وی همچنین با اشاره به نقش مراکز نیکوکاری افزود: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ مرکز نیکوکاری در استان فعالیت دارد و مردم میتوانند علاوه بر اهدای کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق دفاتر یازدهگانه کمیته امداد یا مراکز نیکوکاری مستقر در مساجد و محلات تحویل دهند ، کمکهای خود را از طریق شماره کارت ۰۴۳۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ و نیز کد دستوری #۰۲۳*۸۸۷۷ واریز کنند