رئیس گروه میانسالان و سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به افزایش موارد آنفولانزا در استان، هشدار داد سالمندان در صورت ابتلا در معرض خطر بستری و عوارض خطرناک این بیماری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقیه میرشجاعی رئیس گروه میانسالان و سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ابراز نگرانی از افزایش ابتلا به آنفولانزا در استان گفت: عوارض ابتلا به این بیماری در سالمندان خطرناک است و می‌تواند موجب بستری و وضعیت جدی‌تر شود.

وی افزود: پیشگیری مهم‌ترین اقدام است و تزریق واکسن آنفولانزا برای سالمندان و افراد دارای بیماری مزمن بسیار ضروری است.

میرشجاعی به سالمندان و افراد پرخطر توصیه کرد: اگر هنوز واکسن نزده‌اند، فرصت دارند این کار را انجام دهند تا در صورت ابتلا، از شدت و عوارض بیماری کاسته شود.

وی همچنین رعایت اصول بهداشتی شامل شست‌وشوی دست‌ها، استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در مکان‌های شلوغ بدون تهویه و ضدعفونی سطوح پرتماس را از راهکارهای مهم برای کاهش خطر انتقال بیماری به سالمندان برشمرد.