مدیرعامل شرکت ملی مس در نشست شورای توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران بر پیشبرد دقیق طرحهای راهبردی طبق برنامه زمانبندی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، فیض گفت : چهار طرح اصلی شامل آهک اهر، خاتونآباد، انتقال آب خلیج فارس به مجتمع مس درآلو، فلوتاسیون سرباره و نیروگاه خاتونآباد مورد ارزیابی قرار گرفتند. گزارشها وضعیت نصب تجهیزات، نقدینگی، زمانبندی اقدامات باقیمانده و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا را پوشش داد.
وی افزود: مشکل تأمین نقدینگی حل و مدل پرداخت برای طرهای فلوتاسیون سرباره خاتونآباد و انتقال آب خلیج فارس تغییر یافت تا راهاندازی و اتمام سریعتر آنها ممکن شود.
فیض تأکید کرد: طرحهای توسعهای باید با انضباط پیش روند تا انحرافات مدیریت شود.
این جلسات برای نظارت مستقیم مدیریت ارشد بر پروژههای کلان ملی مس و اطمینان از پیشرفت هماهنگ برگزار میشوند.