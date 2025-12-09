به گزارش خبرگزاری صداو سیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، فیض گفت : چهار طرح اصلی شامل آهک اهر، خاتون‌آباد، انتقال آب خلیج فارس به مجتمع مس درآلو، فلوتاسیون سرباره و نیروگاه خاتون‌آباد مورد ارزیابی قرار گرفتند. گزارش‌ها وضعیت نصب تجهیزات، نقدینگی، زمان‌بندی اقدامات باقیمانده و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا را پوشش داد.

وی افزود: مشکل تأمین نقدینگی حل و مدل پرداخت برای طرهای فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد و انتقال آب خلیج فارس تغییر یافت تا راه‌اندازی و اتمام سریع‌تر آنها ممکن شود.

فیض تأکید کرد: طرحهای توسعه‌ای باید با انضباط پیش روند تا انحرافات مدیریت شود.

این جلسات برای نظارت مستقیم مدیریت ارشد بر پروژه‌های کلان ملی مس و اطمینان از پیشرفت هماهنگ برگزار می‌شوند.