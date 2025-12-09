به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن کمالی با اشاره به آغاز عملیات آسفالت معابر روستای باسطیه به مساحت ۸ هزار مترمربع در بخش میان آب شهرستان شوشتر اظهار کرد: این طرح با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری روستا اجرا خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح حدود ۱۸ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

کمالی ادامه داد: با پشتیبانی آرش قنبری فرماندار شوشتر و پیگیری‌های حجت‌الاسلام سادات ابراهیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اجرای نهضت آسفالت در روستا‌های بخش میان‌آب با سرعت و جدیت استمرار دارد.