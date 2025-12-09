اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال مردان و بانوان از فردا در مجموعه ورزشی هایپراسکیت آغاز می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال مردان و بانوان ایران برای حضور در هفتمین دوره جام جهانی امارات از فردا (چهارشنبه) آغاز می‌شود.

ملی‌پوشان پس از پشت سر گذاشتن مراحل قبلی آماده‌سازی، وارد آخرین اردو می‌شوند تا با تکمیل برنامه‌های فنی و بدنی، خود را برای حضور در جام جهانی آماده کنند.

این در حالیست که کادر فنی تمرکز اصلی این مرحله را بر هماهنگی تیمی، مرور تاکتیک‌های نهایی و افزایش آمادگی مسابقه قرار داده است.

مدت زمان این اردو به مدت چهار روز در نظر گرفته شده است و ملی‌پوشان نیز روز یکشنبه هفته آینده عازم محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی خواهند شد.

هفتمین دوره جام جهانی امارات از ۲۴ آذرماه در دبی امارات آغاز و ۲۷ آذرماه هم با مشخص شدن تکلیف تیم‌های برتر به اتمام خواهد رسید.

*ترکیب تیم‌های ملی در بخش مردان و بانوان به شرح زیر است:

بخش مردان:

مرتضی نوروزی، علی دیانت‌خواه، سهیل بهرمانی، سینا صفی‌یاری، محمد عسکری، متین گردابی، سلمان عربی، مجید بنی‌اسد، وحید رحیمی، سیدمحسن سیدعاشور، اوکتای نوید و یاسین کارگر

بخش بانوان:

فاطمه ادیبی‌فر، مهدیه مومنی، فاطمه عادل‌مهربان، شکیبا شعبانی، شکیلا حسنی، پریماه عمیدیان، مهلا مرادی، مارال برزگری، هستی دیزنگیان، زهرا پاریاد، شقایق رحمانی و پرند خرمی

امید داوری و نجمه عبداله‌پور مربیگری تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان را عهده‌دار هستند.