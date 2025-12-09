به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از اوایل بامداد امروز با ورود سامانه بارشی به استان، بارش رحمت الهی در شهر‌های مختلف خوزستان آغاز شد.بارش باران در شهرهایی از جمله اهواز ، بندر امام خمینی ، امیدیه ، هفتکل گزارش شده است .

این بارش‌ها موجب خوشحالی شهروندان و کشاورزان شده است و یک هوایی دلپذیر پس از چند روز آلودگی در شهر‌های مختلف استان خوزستان ایجاد کرده است.

به گفته سبزه زاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان بارش باران تا پایان هفته در استان ادامه دارد.