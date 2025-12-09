پخش زنده
بورس انرژی ایران با ثبت بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال معامله و عرضه گسترده حاملهای انرژی در رینگ داخلی و بینالملل، روزی پررونق را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی بورس انرژی روز سهشنبه هجدهم آذر میزبان عرضه گستردهای از محصولات نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود. در رینگ بینالملل، عرضه صادراتی ۳۰ هزار تن بوتان شرکت پالایش نفت امام خمینی، ۲۰ هزار تن آیزوفید پالایش نفت تبریز و ۱۰ هزار تن سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از مهمترین عرضههای روز به شمار میرود.
در رینگ داخلی نیز ۴ هزار تن برش پنتان پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ۳ هزار تن نفتای سبک پالایش نفت آبادان و ۳ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس عرضه میشود. همچنین پساب شرکتهای فاضلاب تهران، شیراز و کرمان مطابق روال هر سهشنبه در رینگ داخلی عرضه خواهد شد.
مجموع ارزش معاملات روز دوشنبه هفدهم آذر در بورس انرژی ایران به ۲۸ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال رسید که ۷۰ درصد آن در رینگ بینالملل بازار فیزیکی، ۲۳ درصد در رینگ داخلی، ۶ درصد در بازار برق و یک درصد در ابزارهای مالی ثبت شده است.
در بخش صادرات، رینگ بینالملل شاهد فروش ۵۲ هزار تن محصول با ارزشی بالغ بر ۱۹ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال بود. شرکت ملی گاز ایران با عرضه ۴۰ هزار تن گاز مایع مجتمع پارس جنوبی و ثبت رقابت سنگین میان متقاضیان، عنوان برترین فروشنده این رینگ را کسب کرد؛ بهگونهای که متوسط قیمت فروش از ۱۰ دلار پریمیوم پایه به ۴۴.۶ دلار پریمیوم در هر تن افزایش یافت و ارزش معامله به ۱۵ هزار و ۶۲۳ میلیارد ریال رسید. همچنین ۱۲ هزار تن بوتان صادراتی پالایش نفت اصفهان نیز در همین روز دادوستد شد.
در رینگ داخلی نیز ۲۴ هزار و ۴۵۱ تن محصول به ارزش ۶ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال معامله شد. پالایش نفت امام خمینی با عرضه ۱۰ هزار تن سیاساو و ثبت رشد ۱۸.۵ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایه، در صدر فروشندگان رینگ داخلی قرار گرفت.
بازار برق بورس انرژی نیز در هفدهم آذر شاهد معامله ۸۸۶ میلیون و ۷۶۹ هزار کیلوواتساعت برق به ارزش یکهزار و ۶۴۹ میلیارد ریال بود که شامل معاملات تابلوی مشتقه برق، تابلوی فیزیکی برق و برق سبز نیروگاههای تجدیدپذیر میشد.