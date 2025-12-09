پخش زنده
جشنواره غذاهای سالم و سنتی با حضور ۲۳۰ دانش آموز در فسا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون آموزش و پرورش شهر فسا گفت: در جشنواره غذاهای سنتی، دانش آموزان بیش از ۱۰۰ غذا شامل انواع آش، آب بنه، دلمه، خورشت، حلوا و دسر تهیه کردند.
هاشم زاده با بیان اینکه طعم، مزه، تزئین، خلاقیت و نوآوری از معیارهای امتیاز دادن داورها بود افزود: در این جشنواره، زندگی عشایری فسا به صورت زنده اجرا و دانش آموزان از نزدیک با نوع زندگی این قشر از جامعه آشنا شدند.
معاون آموزش و پرورش شهر فسا بیان کرد: این برنامه تا پایان سال تحصیلی با هدف آشنایی دانش آموزان با غذاهای سالم و مضر در همه مدارس برگزار خواهد شد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.