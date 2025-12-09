به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: عمده این کالا‌ها شامل مصنوعات پلاستیکی، کلروکلسیم، کربنات سدیم، روغن پایه، هیدروکربن، سیم و کابل، روغن تصفیه شده، کولرآبی، موادشوینده، نمک خوراکی، وماشین لباسشویی، است که به ۳۹ کشور جهان از جمله عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، آذربایجان، کویت، ازبکستان، چین، و عمان صادر شده است.

مرتضی حاجیان نژاد گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵ درصد افزایش و از نظر ارزش ۸ درصد افزایش دارد.

مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: همچنین در هشت ماهه امسال ۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۳ میلیون دلار شامل انواع ماشین آلات و مواد اولیه تولید است.

وی افزود: این کالا‌ها از ۳۰ کشور جهان از قبیل ترکیه، چین، کره، امارات، ایتالیا، روسیه، ازبکستان وارد گمرکات استان شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.