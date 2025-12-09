مدیر کل استاندارد استان تهران گفت: طرح ویژه نظارت بر صحت عملکرد کلیه وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی و اصناف، با هدف اطمینان از درستی کار ترازوها، توسط بازرسان استاندارد، از ۲۲ آذر لغایت یکم دی ماه انجام می‌شود.



به گزارش تحریریه صنعت به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از اداره‌کل استاندارد استان تهران، قاسم فدوی گفت: اقداماتی نظیر تشدید بازدید‌های میدانی بازرسان استاندارد و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های مجری آزمون دوره‌ای وسایل توزین، تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر استانداری، اداره‌ کل صمت استان، اتاق اصناف، اتحادیه‌های مشمول طرح، دادگستری و اداره‌ کل تعزیرات حکومتی جهت انجام گشت مشترک، رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی، تشدید نظارت بر فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی که دارای مشتریان بیشتری هستند در این طرح درنظر گرفته شده‌ است.

وی با بیان اینکه وسایل توزین و ترازو‌ها باید برچسب آزمون دوره‌ای داشته باشند و این برچسب باید در معرض دید خریدار قرار گیرد؛ افزود: لازم است شهروندان تهرانی در هنگام خرید به این نکات دقت کنند.

همچنین جعبه‌های مقوایی شیرینی و سینی‌ها باید دارای نشان استاندارد باشند و شهروندان با ارسال کد ده رقمی درج‌شده ذیل نشان به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ می توانند از اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.

گفتنی است، از ابتدای سال تاکنون، عملکرد نزدیک به ۲۵ هزار وسیله توزین مورد استفاده در داد و ستد عمومی توسط بازرسان استاندارد بررسی و صحه‌گذاری شده است.