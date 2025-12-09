پخش زنده
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن ۳۰ مجروح برجای گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، زلزلهای به بزرگی ۷.۶ ریشتر ساعات پایانی شامگاه دوشنبه ۱۷ آذر (هشتم دسامبر) مناطق سواحل شرقی "هونشو" ژاپن را لرزاند و تاکنون موجب مجروح شدن ۳۰ نفر شده است.
بر اساس دادههایی که سازمان هواشناسی و ژئوفیزیک ژاپن صبح روز سهشنبه منتشر کرد، این زمینلرزه حدود ساعت ۲۳:۱۵ شب به وقت محلی در عمق ۵۴ کیلومتری رخ داده است.
کانون زمینلرزه در سواحل شرقی استان "آئوموری" واقع در عرض جغرافیایی ۴۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۳ درجه شرقی واقع شده است.
مقامات محلی دستور تخلیه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان چندین استان را صادر کردند، اگر چه اخطارهای احتمال وقوع سونامی لغو شده، اما سازمان هواشناسی ژاپن هشدار داده که در هفته آینده احتمال پسلرزههای شدید وجود دارد.