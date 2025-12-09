به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مهدی صمیمیان گفت : میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و سفرای پنج کشور خارجی و نویسندگان و پژوهشگران میراث فرهنگی ، مهمان این مراسم خواهند بود .

رونمایی از کتاب مناره مسجد جامع ، اذان گویی موذن بر فراز مناره و نور افشانی در مسجد جامع و نمایشگاه عکس از برنامه های دیگر این آئین خواهد بود .

فرماندار سمنان همچنین از انجام مقدمات ثبت جهانی مسجد جامع و مسجد امام سمنان خبر داد .