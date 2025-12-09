پخش زنده
در راستای صیانت از حقوق عامه، رئیس حوزه قضایی مراوهتپه با حضور در گلیداغ از روند متوقفشده پروژه حفر چاه آب شرب و وضعیت ایمنی جادههای این منطقه بازدید کرد و درباره پیامدهای قانونی هرگونه تأخیر، قصور یا ترکفعل دستگاههای اجرایی در این بخش هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سیدرحیم سیدنژاد رئیس حوزه قضایی مراوه تپه در پی استمرار مشکل کمبود آب آشامیدنی در شهر گلیداغ و کندی پروژه تامین آب این منطقه از محل اجرای طرح بازدید کرد.
سیدنژاد افزود: این طرح باید تا پایان پاییز ۱۴۰۳ به بهرهبرداری میرسید، اما بهگفته مسئولان محلی، پیشرفت زیادی نداشته است.
سیدنژاد گفت: تأخیر بی دلیل در تکمیل این پروژه پذیرفتنی نیست و در صورت ادامه، پیگیری قضایی انجام خواهد شد.
وی دستگاههای خدماترسان را موظف کرد با فوریت موانع فنی و اداری را رفع و گزارش دقیق پیشرفت کار را ارائه کنند.
در ادامه این بازدید، رئیس حوزه قضایی مراوهتپه، جادههای دسترسی منتهی به شهر گلیداغ و نقاط حادثهخیز را نیز بررسی و به راهداری شهرستان دستور داد نسبت به خطکشی جادهها، نصب علائم ایمنی، اصلاح نقاط خطرناک و رفع نواقص اقدام کند.