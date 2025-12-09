پخش زنده
هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال برگزار شد استقلال با پیروزی برابر گلنور اصفهان همچنان صدرنشین باقی ماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال شانزدهم و هفدهم آذر برگزار شد و در پایان این هفته همچنان تیمهای استقلال تهران / کاله مازندران و شهرداری گرگان در جایگاه اول تا سوم جدول رقابتها قرار دارند.
در این هفته استقلال تهران ۷۶-۶۶ گلنور اصفهان را شکست داد / کاله مازندران ۱۰۴-۸۷ بر نفت و گاز زاگرس جنوبی پیروز شد /پالایش نفت آبادان ۱۱۳-۶۵ پاس کردستان را شکست داد /پترونوین ماهشهر ۸۳-۷۶ از مهگل البرز شکست خورد و طبیعت اسلامشهر۹۶-۵۶ بر رعد پدافند پیروز شد.
در این هفته شهرداری گرگان استراحت داشت.
هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال ۲۴ و ۲۷ آذر برگزار میشود.