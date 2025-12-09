به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال شانزدهم و هفدهم آذر برگزار شد و در پایان این هفته همچنان تیم‌های استقلال تهران / کاله مازندران و شهرداری گرگان در جایگاه اول تا سوم جدول رقابت‌ها قرار دارند.

در این هفته استقلال تهران ۷۶-۶۶ گلنور اصفهان را شکست داد / کاله مازندران ۱۰۴-۸۷ بر نفت و گاز زاگرس جنوبی پیروز شد /پالایش نفت آبادان ۱۱۳-۶۵ پاس کردستان را شکست داد /پترونوین ماهشهر ۸۳-۷۶ از مهگل البرز شکست خورد و طبیعت اسلامشهر­­۹۶-۵۶ بر رعد پدافند پیروز شد.

در این هفته شهرداری گرگان استراحت داشت.

هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال ۲۴ و ۲۷ آذر برگزار می‌شود.