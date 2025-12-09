به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی از یک انبار ۸۰ هزار کیلوگرم سیب زمینی احتکار شده را کشف کردند.

سرهنگ هادی نوروزی افزود: با اشراف پیرامونی و همکاری با پلیس امنیت اقتصادی استان، احتکار سیب زمینی در یک انبار شهرستان ابهر، شناسایی و مورد رصد قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با هماهنگی قضایی و در بازرسی از این انبار، ۸۰ تُن سیب زمینی بدون ثبت در سامانه انبار‌های کشور و به صورت غیر مجاز کشف و توقیف شد.

نوروزی یادآور شد: کارشناسان ارزش این مقدار سیب زمینی کشف شده را بیش از ۲۴ میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص یک نفر متهم با تشکیل پرونده تعزیراتی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر خاطرنشان کرد: برخورد قاطعانه با پدیده‌های قاچاق و احتکار کالا جزو برنامه‌های اصلی پلیس است.