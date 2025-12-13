به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، معاون مشارکت‌های مردمی، توسعه تشکل‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی استان سمنان ، از اجرای طرح مشترک بهزیستی و یک واحد تولید وسایل گرمایشی و سرمایشی ،برای تأمین بخاری و تجهیزات گرمایشی ویژه جامعه هدف و کم برخوردار خبر داد.

ساره امیرجان، هدف این طرح را حمایت از خانوارهای تحت حمایت در آستانه فصل سرد عنوان کرد و گفت: بهزیستی استان با همکاری خیرین، مشارکت‌های مردمی و همراهی مجموعه‌های تولیدی ،قبل از آغاز زمستان ۱۲۰ وسیله گرمایشی میان جامعه هدف درشهرستانهای استان تأمین و توزیع کرده است .

