به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن حبیبی پینگ پنگ باز شایسته قم که در رده زیر ۱۷ سال این پیکار‌ها با حریفان رقابت می‌کرد با ثبت پنج پیروزی پیاپی و قبول شکست در بازی فینال عنوان نائب‌قهرمانی را به دست آورد.

حبیبی در این رقابت‌ها ۲ پینگ پنگ باز عربستانی، یک حریف قزاقستانی و دو نماینده دیگر کشورمان را شکست داد و به بازی فینال راه یافت ولی در جدال پایانی برابر عرفان یزدانبخش پینگ پنگ‌باز شیرازی با نتیجه نزدیک ۳ - ۲ مغلوب شد و به جایگاه دومی این رقابت‌ها بسنده کرد.

مسابقات پینگ پنگ مدعیان (کانتندر) به میزبانی شهر دمام در کشور عربستان برگزار شد.