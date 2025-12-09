پخش زنده
پینگ پنگ باز قمی نایبقهرمان مسابقات بین المللی مدعیان در عربستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن حبیبی پینگ پنگ باز شایسته قم که در رده زیر ۱۷ سال این پیکارها با حریفان رقابت میکرد با ثبت پنج پیروزی پیاپی و قبول شکست در بازی فینال عنوان نائبقهرمانی را به دست آورد.
حبیبی در این رقابتها ۲ پینگ پنگ باز عربستانی، یک حریف قزاقستانی و دو نماینده دیگر کشورمان را شکست داد و به بازی فینال راه یافت ولی در جدال پایانی برابر عرفان یزدانبخش پینگ پنگباز شیرازی با نتیجه نزدیک ۳ - ۲ مغلوب شد و به جایگاه دومی این رقابتها بسنده کرد.
مسابقات پینگ پنگ مدعیان (کانتندر) به میزبانی شهر دمام در کشور عربستان برگزار شد.