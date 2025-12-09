به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سید محمد موسوی فرمانده انتظامی استان گفت: این طرح با مشارکت یگان‌های انتظامی و با تعامل پلیس راهور و با هماهنگی مرجع قضائی در محل‌های پر تردد و میادین شهر با هدف ارتقاء نظم و امنیت و آسایش و آرامش مردم با محوریت پیشگیری از تردد خودرو‌ها در ساعات ممنوعه و خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش و موتورسیکلت‌های فاقد مدارک و مزاحم به امنیت و آسایش مردم به مرحله اجراء در آمد.

سرهنگ موسوی افزود: در این طرح ۴۸۰ دستگاه خودرو و ۱۰۳ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف و به پارکنیگ انتقال داده شدند.

موسوی تصریح کرد: مأموران در ادامه این طرح تعداد ۶۷۰ نفر دستگیر که از این تعداد ۱۷۰ نفر به جرم سرقت، ۱۲۶ نفر معتاد و کشف ۴۴ کیلو و ۵۷۶ گرم مواد مخدر از آنها، ۶۶ نفر به جرم قاچاق کالا، ۱ نفر به جرم امور امنیتی، ۱ نفر به جرم قاچاقچی مواد مخدر، ۸ نفر به جرم خرده فروش مواد مخدر و تعداد ۲۹۸ نفر به جرم سایر جرائم دستگیر که از این تعداد دستگیر شدگان ۳۵۲ نفر از آنها سابقه دار بوده که جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی گردیدند.

سرهنگ سید محمد موسوی در ادامه این گزارش بیان داشت: همچنین در اجرای این طرح ۷۹ قبضه انواع سلاح، ۲۶۴ فقره انواع سرقت، ۱ هزار ۵۹۲ لیتر مشروبات الکلی و ۱ هزار ۳۳۱ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط و تعداد ۲۰ واحد انواع صنوف مختلف نیز پلمپ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در پایان ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای طرح‌های مختلف انتظامی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه جرایم و ناهنجاری اجتماعی در شهرستان از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع تا در کمترین زمان ممکن نسبت به به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.