به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محمدرضا قلندرشریف، در پایان نشست راهبری رویداد نشان مشهدالرضا (ع)، درباره روند برگزاری سومین دوره این نشان، گفت: این رویداد که یکی از مهم‌ترین آیین‌های قدردانی فرهنگی شهر به شمار می‌آید، پس از ماه‌ها کار کارشناسی اکنون در مراحل آخر داوری قرار گرفته است و نتایج آن به‌زودی در مراسمی فاخر اعلام می‌شود.

او با بیان اینکه این رویداد در دوره ششم مدیریت شهری پایه‌گذاری شده و امسال سومین دوره آن برگزار می‌شود، افزود: هویت«نشان مشهدالرضا (ع)» بر سه محور اصلی تعریف شده است شامل: تکریم خدمتگزارانی که در گسترش فرهنگ رضوی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ معرفی الگو‌هایی که رفتار و منش آنان با روح رضوی و هویت معنوی مشهد هماهنگ است؛ و تقویت سرمایه اجتماعی شهر از طریق برجسته‌سازی چهره‌های مؤثر و دلسوز.

شهردار مشهد ادامه داد: طی ماه‌های گذشته با برنامه‌ریزی انجام شده، مقدمات تفصیلی این رویداد ارزشمند فراهم شده و هشت کارگروه تخصصی طی هفته‌ها نشست، بررسی‌های کارشناسی و غربالگری پیشنهادها، فهرست نامزد‌های نهایی را براساس مبانی تعیین شده ارائه کرده‌اند. این فهرست پس از بررسی در کمیته تطبیق و تأیید انطباق با آیین‌نامه شورای اسلامی شهر، به هیئت داوران ارجاع شده است و اکنون در مرحله نهایی بررسی قرار دارد.

قلندرشریف گفت: با پایان داوری، سومین دوره آیین «نشان مشهدالرضا (ع)» به‌پاس خدمت به شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد و بار دیگر از شایستگان و شخصیت‌های اثرگذار شهر تجلیل و نشان مشهد الرضا (ع) تقدیم برگزیدگان خواهد شد.