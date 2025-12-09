به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام سیدابوالحسن فاطمی با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به اینکه برنامه‌های بزرگداشت این بانوی بزرگوار در راستای تکریم شخصیت ایشان برگزار می‌شود، گفت: این برنامه‌ها درواقع به احترام این شخصیت والا و معصوم برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

وی با استناد به آیه شریفه «وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» (حج/۳۲)، ادامه داد: برپایی برنامه‌های بزرگداشت حضرت زهرا (س) که از مقدسات دینی ما هستند، تعظیم شعائر الهی، نشانه تقوای قلوب جامعه مؤمنان و یک عبادت است.

فاطمی با تأکید بر اینکه تکریم اولیای الهی و معصومین (ع) وظیفه مؤمنان است، گفت: لذا این برنامه‌ها باید به دور از تفرقه و در نهایت وحدت و همدلی برگزار شود و آحاد جامعه از این برنامه‌ها و جشن‌ها بهره‌مند شوند.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه بزرگداشت اعیاد و سوگ معصومین (ع) در جامعه نباید عادی‌سازی و معمولی شود، افزود: عموم جامعه خاصه فعالان دینی و فرهنگی و ادارات و نهاد‌ها باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند، زیرا همه ما ذیل پرچم مقدس نظام اسلامی که یک تشکیلات الهی است، قرار داریم.

فاطمی با یادآوری اینکه شخصیت حضرت زهرا (س) یک شخصیت استثنایی و از بالا مقام‌ترین اولیای الهی است، افزود: لذا همه ما باید نسبت به تکریم این بانوی بزرگوار کوشا باشیم، وقت بگذاریم و هر کاری از دستمان بر می‌آید دریغ نکنیم.

وی با قدردانی از مجاهدت و تلاش هیئات مذهبی و فعالان مساجد در پاسداشت مناسبت‌های مذهبی، ادامه داد: این روز‌ها هیئتی‌ها پای کار هستند و به صورت فی سبیل الله تمام ظرفیت‌های موجود را به میدان آوردند تا محافل و برنامه‌های ایام ولادت حضرت زهرا (س) به بهترین وجه برگزار شود. کارمندان ادارات نیز با همین الگو باید پای کار بیایند و از برنامه‌ها نیز بهره‌مند شوند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با استناد به حدیث نبوی که خطاب به سلمان فرمودند «ای سلمان! محبت فاطمه در صد جا سودمند است که آسان‌ترین آنها هنگام مرگ و ورود به قبر است»، افزود: لذا انتظار می‌رود عموم مردم خاصه بانوان و هر کسی در محیط پیرامونی خود کاری هر چند کوچک برای پاسداشت ولادت این بانوی مقدس انجام دهد.