وزیر نیرو گفت: تا زمانیکه اقتصاد آب سامان نیابد، محیط کسبوکار این حوزه برای سرمایهگذاران جذاب نخواهد شد و دولت در همین راستا بهدنبال ایجاد بازار رقابتی آب با محوریت بخش خصوصی و عرضه آن در بورس است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عباس علیآبادی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اصلاح ساختار اقتصادی آب بیان کرد: اگر اقتصاد آب اصلاح نشود، هیچ فعال اقتصادی انگیزهای برای ورود به این بخش نخواهد داشت.
وزیر نیرو افزود: مدل جدید مصرف بهگونهای طراحی شده که مشترکانِ منطبق با الگوی تعیینشده، از آب یارانهای یا دولتی بهرهمند میشوند؛ اما مصرف مازاد باید در بازاری رقابتی قیمتگذاری شود تا بخش خصوصی در آن نقشآفرینی کند.
علی آبادی تصریح کرد: این بازار میتواند از مسیر بورس یا بورس انرژی شکل بگیرد و تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر عهده سازمان بورس است. تولید آب شیرین از منابع لبشور یا شور و همچنین تصفیه فاضلاب از جمله اقداماتی است که میتواند به اقتصادی شدن بازار آب کمک کند.
وزیر نیرو با بیان اینکه بازار آب اکنون کاملاً دولتی است، تاکید کرد: هدف دولت «بازآفرینی این بازار» و ایجاد بستری رقابتی است تا کارایی، شفافیت و انگیزه سرمایهگذاری در زنجیره تأمین آب افزایش یابد.