به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی برای روسونری بسیار سخت آغاز شد؛ تورینو در فاصله دقیقه ۱۰ تا ۱۷ با دو گل شوکه‌کننده پیش افتاد. آدرین رابیو در دقیقه ۲۵ یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما نیمه اول با مصدومیت رافائل لیائو برای میلان بدتر هم شد.در نیمه دوم و در حالی که بازی تا دقیقه ۶۷ با نتیجه ۲-۱ به سود میزبان دنبال می‌شد، کریستین پولیسیچ که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، تنها ۶۰ ثانیه پس از حضورش در زمین و با ضربه سر تماشایی از روی سانتر ساموئله ریچی کار را به تساوی کشاند. ستاره آمریکایی چند دقیقه بعد بار دیگر گلزنی کرد و این بار با شوت دقیق پای چپ پس از پاس الکسیس سالماکرز و بازگشت کامل میلان را رقم زد.شاگردان سرجیو کونسیسائو (که به دلیل محرومیت ماسیمیلیانو آلگری روی نیمکت حضور نداشت) با این سه امتیاز حساس به ۳۱ امتیاز رسیدند و بالاتر از ناپولی ۳۱ امتیازی و اینتر ۳۰ امتیازی در صدر جدول سری آ ایستادند.در دیگر دیدارهای یکشنبه شب سری آ:

پارما ۱-۰

پیزااودینزه ۱-۲ جنوا