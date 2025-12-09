کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای مرتبط با تخلفات دیدار نفت آبادان و شهرداری نوشهر را صادر کرد و سه عضو تیم نفت آبادان با جریمه نقدی و محرومیت تعلیقی روبه‌رو شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای مربوط به تخلفات دیدار تیم‌های شهرداری نوشهر و صنعت نفت آبادان در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال را صادر کرد.

این مسابقه که ۷ آذر به میزبانی شهرداری نوشهر برگزار شد، با تک‌گل امید سینگ در دقایق پایانی به سود نفت آبادان به پایان رسید، اما پس از پایان بازی درگیری‌هایی میان برخی عوامل تیم و تماشاگران رخ داد که منجر به تشکیل پرونده انضباطی شد.

بر اساس رأی کمیته انضباطی، رضا رضایی بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه مشمول یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت شش ماه و جریمه ۵۱۰ میلیون ریالی شد.

طالب ریکانی بازیکن دیگر این تیم به علت رفتار غیرورزشی و تحریک هواداران تیم مقابل دو جلسه محرومیت که یک جلسه آن شش ماه تعلیق شده و جریمه نقدی ۵۱۰ میلیون ریالی دریافت کرد.

بهنام سراج مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان نیز به دلیل درگیری و رفتار غیرورزشی با تماشاگران تیم میزبان، دو جلسه محرومیت که یک جلسه آن شش ماه تعلیق شده و جریمه ۵۱۰ میلیون ریالی متحمل شد.